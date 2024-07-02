Чернова Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова Виктория

Чернова Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

sm
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашев Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Лукашев Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Лукашев Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
11.05.1946

Сын: Лукашев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Лукашев Владимир Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.