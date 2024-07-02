Чернова Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашев Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Лукашев Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Лукашев Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
11.05.1946
Сын: Лукашев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Лукашев Владимир Яковлевич
Смерть
Неизвестно