Бибиков Валериан Николаевич
мужской, родился 23.06.1891
умер 10.11.1950, Париж
Супруги
Бибикова (Толстая) Софья Михайловна22.03.1895 г.р.
Дети
Бибиков Георгий Валерианович1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1917
Киев, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
1920
Сын: Бибиков Георгий Валерианович
Мать ребёнка: Бибикова (Толстая) Софья Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.11.1950