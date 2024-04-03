Бибиков Валериан Николаевич 23.06.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Бибиков Валериан Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.06.1891

умер 10.11.1950, Париж

Супруги
Бибикова (Толстая) Софья Михайловна22.03.1895 г.р.
Дети
Бибиков Георгий Валерианович1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1917

Жена: Бибикова (Толстая) Софья Михайловна

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
1920

Сын: Бибиков Георгий Валерианович

Мать ребёнка: Бибикова (Толстая) Софья Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
10.11.1950

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