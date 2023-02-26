Евдокия (Тимофеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1849
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1852
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1853
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1853
Сын: Авдий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1857
Сын: Михей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Тимофеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1871
Отец ребёнка: не указан
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Тимофеев
Смерть
Неизвестно