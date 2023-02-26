Евдокия (Тимофеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Тимофеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1849

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1852

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1853

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1853

Сын: Авдий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1857

Сын: Михей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Тимофеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1871

Сын: Матвей (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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