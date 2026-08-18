Шафирова МАРФА ПЕТРОВНА
женский, родилась 22.06.1697
умерла 10.04.1762
ОтецШафиров ПЁТР ПАВЛОВИЧ1669 г.р.
МатьШафирова (Копьёва) АННА СТЕПАНОВНА (Самойловна)1673 г.р.
Супруги
Князь Долгоруков СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ1688 г.р.
Дети
(Княжна Долгорукова) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА28.02.1719 г.р.
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Комментарий
Рождение
22.06.1697
Бракосочетание
1712
Рождение ребёнка
28.02.1719
Дочь: (Княжна Долгорукова) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Князь Долгоруков СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Смерть
10.04.1762