Шафирова МАРФА ПЕТРОВНА 22.06.1697 — найти родственников по фамилии на Familio

Шафирова МАРФА ПЕТРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 22.06.1697

умерла 10.04.1762

Отец
Шафиров ПЁТР ПАВЛОВИЧ1669 г.р.
Мать
Шафирова (Копьёва) АННА СТЕПАНОВНА (Самойловна)1673 г.р.
Супруги
Князь Долгоруков СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ1688 г.р.
Дети
(Княжна Долгорукова) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА28.02.1719 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1697

Отец: Шафиров ПЁТР ПАВЛОВИЧ

Мать: Шафирова (Копьёва) АННА СТЕПАНОВНА (Самойловна)

Бракосочетание
1712

Муж: Князь Долгоруков СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
28.02.1719

Дочь: (Княжна Долгорукова) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Князь Долгоруков СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Смерть
10.04.1762

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