Евграфов Федор Емельянович
Место рожденияДеревня Яманчурино Яльчикский район Чувашская АССР
Дата рождения20.12.1929
Дата смерти08.01.2011
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1954
Сын: Евграфов Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.05.1958
Дочь: Обернихина (Евгафова) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Евграфова Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.04.1963
Дочь: Васильева (Евграфова) Альбина Фёдоровна
Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.08.1965
Дочь: Александрова (Евграфова) Зоя Федоровна
Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.12.1970
Сын: Евграфов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна
Смерть
08.01.2011