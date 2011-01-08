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Евграфов Федор Емельянович

Место рождения

Деревня Яманчурино Яльчикский район Чувашская АССР

Дата рождения

20.12.1929

Дата смерти

08.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929

Отец: Евграфов Емельян (Нямук) Терентьевич

Мать: Евграфова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.06.1954

Сын: Евграфов Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.05.1958

Дочь: Обернихина (Евгафова) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Евграфова Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.04.1963

Дочь: Васильева (Евграфова) Альбина Фёдоровна

Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.08.1965

Дочь: Александрова (Евграфова) Зоя Федоровна

Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.12.1970

Сын: Евграфов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Евграфова (Васильева) Мария Тимофеевна

Смерть
08.01.2011

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