Чернышёва (Моравская) Теофила Игнатьевна
женский, родилась 12.04.1791, Варшава, Rzeczpospolita Polska
умерла 14.09.1828, Варшава, Rzeczpospolita Polska
Дети
Безобразов Сергей Сергеевич1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
1821
Сын: Безобразов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Безобразов Сергей Дмитриевич
Смерть
14.09.1828
Варшава, Rzeczpospolita Polska