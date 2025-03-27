Чернышёва (Моравская) Теофила Игнатьевна 12.04.1791 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Чернышёва (Моравская) Теофила Игнатьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.04.1791, Варшава, Rzeczpospolita Polska

умерла 14.09.1828, Варшава, Rzeczpospolita Polska

Дети
Безобразов Сергей Сергеевич1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
1821

Сын: Безобразов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Безобразов Сергей Дмитриевич

Смерть
14.09.1828
Варшава, Rzeczpospolita Polska

Мы используем куки для улучшения работы сайта.