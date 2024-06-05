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Шабанов Михаил Михайлович

Место рождения

Астрахановка, Волости, Амурская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Призыв на военную службу
1814
Астрахановка, Волости, Амурская область
Место жительства
1882
Астрахановка, Волости, Амурская область
Рождение
1893

Отец: Шабанов Михей Александрович

Мать: Шабанова Феодосия Арефьевна

Астрахановка, Волости, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанова Агафья

Рождение ребёнка
20.01.1909

Сын: Шабанов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Шабанова Агафья

Астрахановка, Волости, Амурская область
Рождение ребёнка
30.06.1911

Дочь: Шабанова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шабанова Агафья

Астрахановка, Волости, Амурская область
Р-883, оп. 2, д. 1а 1923г.
Военная служба
1914
Участие в бою
27.02.1915
Списки потерь солдатов и офицеров ПМВ 1914-1918гг дело N790, документ N132835 список нижним чинам 38 Сибир. стрелкового полка, убитых в боях с немцами с 13-27.02.1915г. включительно ; женат православн... Показать все
Захоронение (военное)
27.02.1915
Смерть
Неизвестно

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