Шабанов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Призыв на военную службу
1814
Место жительства
1882
Рождение
1893
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабанова Агафья
Рождение ребёнка
20.01.1909
Сын: Шабанов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Шабанова Агафья
Рождение ребёнка
30.06.1911
Дочь: Шабанова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шабанова Агафья
Р-883, оп. 2, д. 1а 1923г.
Военная служба
1914
Участие в бою
27.02.1915
Списки потерь солдатов и офицеров ПМВ 1914-1918гг дело N790, документ N132835 список нижним чинам 38 Сибир. стрелкового полка, убитых в боях с немцами с 13-27.02.1915г. включительно ; женат православн... Показать все
Захоронение (военное)
27.02.1915
Смерть
Неизвестно