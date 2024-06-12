Шабанова Феодосия Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888 ст.
Отец ребёнка: Шабанов Михей Александрович
Л 62 об.-63
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шабанов Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Шабанов Михей Александрович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шабанов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Шабанов Михей Александрович
Смерть
Неизвестно