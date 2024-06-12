Шабанова Феодосия Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова Феодосия Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Михей Александрович

Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Шабанов Василий Михеевич

Отец ребёнка: Шабанов Михей Александрович

Астрахановка, Волости, Амурская область
Л 62 об.-63
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шабанов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Шабанов Михей Александрович

Астрахановка, Волости, Амурская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шабанов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Шабанов Михей Александрович

Астрахановка, Волости, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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