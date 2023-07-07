Муракаева (Игдисанова) Марзия Харисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муракаева (Игдисанова) Марзия Харисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игдисанов Харис Минхайдарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гания

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назира

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муракаев Хабиб

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муракаев Синагат

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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