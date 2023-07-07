Муракаева (Игдисанова) Марзия Харисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игдисанов Харис Минхайдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муракаев Хабиб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муракаев Синагат
Смерть
Неизвестно