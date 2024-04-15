Карпенко Константин Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1899 ст.
Дата смерти20.06.1899 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1899 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9XH-M?i=19&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
10.05.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
20.06.1899 ст.
на кладбище д.Кровной
Смерть
20.06.1899 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96K-N?i=68&cc=3511744&cat=1008700