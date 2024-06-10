Терлеева (Тимофеева, Незаконнорожд) Александра Яковлева
Место рождения
Дата рождения1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лаптева (Терлеева) Екатерина Севастьянова
Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Терлеева (Терлеева) Анна Севастьянова
Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов
Рождение ребёнка
19.06.1925
Сын: Терлеев Прокопий Севастьянович
Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов