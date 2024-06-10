Терлеева (Тимофеева, Незаконнорожд) Александра Яковлева 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терлеева (Тимофеева, Незаконнорожд) Александра Яковлева

Место рождения

Островная, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1894

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Островная, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терлеев Севастьян Михайлов

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лаптева (Терлеева) Екатерина Севастьянова

Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Терлеева (Терлеева) Анна Севастьянова

Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.06.1925

Сын: Терлеев Прокопий Севастьянович

Отец ребёнка: Терлеев Севастьян Михайлов

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область

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