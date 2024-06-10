Терлеев Севастьян Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерлеев Севастьян Михайлов

Терлеев Севастьян Михайлов

Место рождения

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Терлеев Михаил Афанасьев

Мать: Терлеева Устинья Григорьева

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терлеева (Тимофеева, Незаконнорожд) Александра Яковлева

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лаптева (Терлеева) Екатерина Севастьянова

Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева, Незаконнорожд) Александра Яковлева

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Терлеева (Терлеева) Анна Севастьянова

Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева, Незаконнорожд) Александра Яковлева

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.06.1925

Сын: Терлеев Прокопий Севастьянович

Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева, Незаконнорожд) Александра Яковлева

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.