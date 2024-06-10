Терлеев Севастьян Михайлов
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лаптева (Терлеева) Екатерина Севастьянова
Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева, Незаконнорожд) Александра Яковлева
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Терлеева (Терлеева) Анна Севастьянова
Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева, Незаконнорожд) Александра Яковлева
Рождение ребёнка
19.06.1925
Сын: Терлеев Прокопий Севастьянович
Мать ребёнка: Терлеева (Тимофеева, Незаконнорожд) Александра Яковлева
Смерть
Неизвестно