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Синцов Иван Фёдорович
Синцов Иван Фёдорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1670
Дата смерти
1733
Пол
Мужской
Отец
Синцов Фёдор Потапович
1645 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец:
Синцов Фёдор Потапович
Мать: не указана
Смерть
1733
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