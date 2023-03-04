Синцов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Отец

1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Синцов Фёдор Потапович

Мать: не указана

Смерть
1733
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