Гашева Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Плоская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Вешкома, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно