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(Бусарева) Ефимия

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

11.09.1883

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1883

Отец: Бусаревъ Титъ

Мать: Бусарева Евдокия

Александровка
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