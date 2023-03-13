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(Бусарева) Ефимия
(Бусарева) Ефимия
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
11.09.1883
Пол
Женский
Отец
Бусаревъ Титъ
1861 г.р.
Мать
Бусарева (Опарина) Евдокия
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1883
Отец:
Бусаревъ Титъ
Мать:
Бусарева Евдокия
Александровка
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