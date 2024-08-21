Задорожный (Неизвестно) Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный (Неизвестно) Илья

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

12.03.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1715 г.р.

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: Задорожная Агафия

Горошков, Київська область
Бракосочетание
20.01.1756 ст.

Жена: Задорожная Евдокия Демьяновна

Горошков, Київська область
Истинная фамилия Ильи неизвестна. Т..к его мать Агафия была вдовой и второй женой Мирона Задорожного. При браке ему присвоили фамилию Задорожный. У Ильи и Евдокии родилось трое детей: -Анна 29.08.1857... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1761 ст.

Сын: Задорожный Андрей Ильич

Мать ребёнка: Задорожная Евдокия Демьяновна

Горошков, Київська область
Смерть
12.03.1862 ст.
Горошков, Київська область

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