Задорожный (Неизвестно) Илья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти12.03.1862 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: Задорожная Агафия
Бракосочетание
20.01.1756 ст.
Истинная фамилия Ильи неизвестна. Т..к его мать Агафия была вдовой и второй женой Мирона Задорожного. При браке ему присвоили фамилию Задорожный. У Ильи и Евдокии родилось трое детей: -Анна 29.08.1857... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1761 ст.
Мать ребёнка: Задорожная Евдокия Демьяновна
Смерть
12.03.1862 ст.