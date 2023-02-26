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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ромкина Анастасия Трофимова

Отец ребёнка: Кучеров Трофим (Трифон)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кучеров Егор (Трифонов)

Отец ребёнка: Кучеров Трофим (Трифон)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Лачихина Татьяна Трифонова

Отец ребёнка: Кучеров Трофим (Трифон)

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