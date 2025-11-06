Власов Александр Фёдорович
мужской, родился Около 1860
умер Около 1930, Архангельская область, РСФСР, СССР
ОтецВласов Фёдор АлексеевичОколо 1835 г.р.
Дети
Власов Трофим Александрович1885 г.р.
Власов Фёдор АлександровичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Власов Фёдор Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Фёдор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Власов Трофим Александрович
Мать ребёнка: не указана
Архангельская губерния, Российская Империя
Смерть
Около 1930
Архангельская область, РСФСР, СССР