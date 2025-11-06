Власов Александр Фёдорович Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Власов Александр Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1860

умер Около 1930, Архангельская область, РСФСР, СССР

Отец
Власов Фёдор АлексеевичОколо 1835 г.р.
Дети
Власов Трофим Александрович1885 г.р.
Власов Фёдор АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Власов Фёдор Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Фёдор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Власов Трофим Александрович

Мать ребёнка: не указана

Архангельская губерния, Российская Империя

Смерть
Около 1930
Архангельская область, РСФСР, СССР

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