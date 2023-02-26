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Шабрыкин Семён Михайлов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.05.1909

Дата смерти

12.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1909

Отец: Шабрыкин Михаил Алексеев

Мать: Шабрыкина Ефросиния Корнилиева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1910
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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