Шабрыкин Семён Михайлов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.05.1909
Дата смерти12.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1909
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1910
д.Трубки ( Сутоки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище