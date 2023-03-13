Салова Афимья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Саловъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Саловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Саловъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Саловъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Саловъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Саловъ Григорий
Отец ребёнка: Саловъ Тихонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саловъ Тихонъ