Салова Афимья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салова Афимья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Саловъ Тихонъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Саловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Саловъ Тихонъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Саловъ Тихонъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Саловъ Тихонъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Саловъ Григорий

Отец ребёнка: Саловъ Тихонъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саловъ Тихонъ

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