Бантова (Черепова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бантов Михаил Васильевич
деревня Горка, Азлецкий сельсовет, Вологодская область