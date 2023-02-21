Бантова (Черепова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бантова (Черепова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бантов Михаил Васильевич

деревня Горка, Азлецкий сельсовет, Вологодская область
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