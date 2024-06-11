Карманова (Уракова) Фекла Марковна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карманова (Уракова) Фекла Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
18.08.1909

Сын: Карманов Иоанн Семенович

Отец ребёнка: Карманов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
07.02.1920

Сын: Карманов Геннадий Семенович

Отец ребёнка: Карманов Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно

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