Карманова (Уракова) Фекла Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1909
Отец ребёнка: Карманов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1920
Сын: Карманов Геннадий Семенович
Отец ребёнка: Карманов Семен Михайлович
Смерть
Неизвестно