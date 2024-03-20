(Шилова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шилова) Анастасия

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Место рождения

г. Новосибирск

Дата рождения

23.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1991

Отец: не указан

Мать: Шилова Елена

г. Новосибирск
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