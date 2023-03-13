Юринъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Юринъ Григорий
Мать ребёнка: Юрина Ксения
Рождение ребёнка
1743
Сын: Юринъ Петръ
Мать ребёнка: Юрина Ксения
Рождение ребёнка
1756
Сын: Юринъ Федоръ
Мать ребёнка: Юрина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрина Ксения