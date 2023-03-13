Юринъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Юринъ Григорий

Мать ребёнка: Юрина Ксения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Юринъ Петръ

Мать ребёнка: Юрина Ксения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Юринъ Федоръ

Мать ребёнка: Юрина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина Ксения

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