Козина Агрипена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Агрипена Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Иван Митрофанов

Рождение ребёнка
05.01.1852 ст.

Сын: Козин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Козин Иван Митрофанов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.12.1858 ст.

Сын: Козин Потапий Иванович

Отец ребёнка: Козин Иван Митрофанов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.12.1859 ст.

Дочь: Козина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Козин Иван Митрофанов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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