Козина Агрипена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1852 ст.
Отец ребёнка: Козин Иван Митрофанов
Рождение ребёнка
02.12.1858 ст.
Отец ребёнка: Козин Иван Митрофанов
Рождение ребёнка
30.12.1859 ст.
Дочь: Козина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Козин Иван Митрофанов
Смерть
Неизвестно