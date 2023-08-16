Муравьева-Апостол (Гурко) Марианна Владимировна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Муравьева-Апостол (Гурко) Марианна Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Супруги
Муравьёв-Апостол Василий Иванович23.08.1817 г.р.
Дети
Гартинг (Муравьёва-Апостол) Ольга ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гартинг (Муравьёва-Апостол) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Муравьёв-Апостол Василий Иванович

Бракосочетание
08.09.1846

Муж: Муравьёв-Апостол Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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