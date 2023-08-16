Муравьева-Апостол (Гурко) Марианна Владимировна
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Супруги
Муравьёв-Апостол Василий Иванович23.08.1817 г.р.
Дети
Гартинг (Муравьёва-Апостол) Ольга ВасильевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гартинг (Муравьёва-Апостол) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Муравьёв-Апостол Василий Иванович
Бракосочетание
08.09.1846
Смерть
Неизвестно