Вознесенский Никита Стефанов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вознесенский Никита Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вознесенский Стефан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Богатищево, Кашира, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вознесенская Агрипена Иванова

Рождение ребёнка
01.01.1871 ст.

Сын: Вознесенский Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Вознесенская Агрипена Иванова

Богатищево, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1875 ст.

Сын: Вознесенский Василий Никитин

Мать ребёнка: Вознесенская Агрипена Иванова

Богатищево, Кашира, Московская область
Смерть
Неизвестно

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