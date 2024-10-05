Вознесенский Никита Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вознесенский Стефан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячек
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1871 ст.
Сын: Вознесенский Иоанн Никитин
Мать ребёнка: Вознесенская Агрипена Иванова
Рождение ребёнка
26.07.1875 ст.
Сын: Вознесенский Василий Никитин
Мать ребёнка: Вознесенская Агрипена Иванова
Смерть
Неизвестно