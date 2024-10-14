Калинин Степан Николаевич
мужской, родился 1803
умер Неизвестно
ОтецКалинин Николай Филипович1781 г.р.
МатьКалинина Анна1780 г.р.
Супруги
Калинина Аграфена Кондратьевна1809 г.р.
Дети
(Калинина) Марья Степановна14.03.1832 г.р.
Калинин Василий Степанович1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Калинин Николай Филипович
Мать: Калинина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1832
Дочь: (Калинина) Марья Степановна
Мать ребёнка: Калинина Аграфена Кондратьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Калинин Василий Степанович
Мать ребёнка: Калинина Аграфена Кондратьевна
Смерть
Неизвестно