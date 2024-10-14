Калинин Степан Николаевич 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Степан Николаевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1803

умер Неизвестно

Отец
Калинин Николай Филипович1781 г.р.
Мать
Калинина Анна1780 г.р.
Супруги
Калинина Аграфена Кондратьевна1809 г.р.
Дети
(Калинина) Марья Степановна14.03.1832 г.р.
Калинин Василий Степанович1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Калинин Николай Филипович

Мать: Калинина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Аграфена Кондратьевна

Рождение ребёнка
14.03.1832

Дочь: (Калинина) Марья Степановна

Мать ребёнка: Калинина Аграфена Кондратьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Калинин Василий Степанович

Мать ребёнка: Калинина Аграфена Кондратьевна

Смерть
Неизвестно

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