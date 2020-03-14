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Сысуев Серафим Дмитриевич
Сысуев Серафим Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.2020
Пол
Мужской
Отец
Сысуев Дмитрий Владимирович
1988 г.р.
Мать
Сысуева (Лапшина) Анна Валерьевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2020
Отец:
Сысуев Дмитрий Владимирович
Мать:
Сысуева Анна Валерьевна
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