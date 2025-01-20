Анисимова (Иванова) Анастасия Георгиевна 28.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисимова (Иванова) Анастасия Георгиевна

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 28.08.1923, д.Быково, Тюменского района, Тюменской области

умерла Около 1966, д. Шабаново, Тюменская область

Отец
Иванов Георгий Алексеевич16.11.1882 г.р.
Мать
Иванова (Ипатьева) Евдокия (Авдотья)1881 г.р.
Супруги
Анисимов Михаил ЯковлевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923

Отец: Иванов Георгий Алексеевич

Мать: Иванова (Ипатьева) Евдокия (Авдотья)

д.Быково, Тюменского района, Тюменской области

Упоминание
Неизвестно

История Шабановской школы | https://moushabanovo.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-8 | История Шабановской школы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Михаил Яковлевич

Образование
До 28.08.1940
Тюмень

На учителя

Работа или профессия
С 1941 по 1967
с Шабаново

Учительница

Смерть
Около 1966
д. Шабаново, Тюменская область

Причина смерти: Рак

Мы используем куки для улучшения работы сайта.