Анисимова (Иванова) Анастасия Георгиевна
женский, родилась 28.08.1923, д.Быково, Тюменского района, Тюменской области
умерла Около 1966, д. Шабаново, Тюменская область
ОтецИванов Георгий Алексеевич16.11.1882 г.р.
МатьИванова (Ипатьева) Евдокия (Авдотья)1881 г.р.
Супруги
Анисимов Михаил ЯковлевичНеизвестно г.р.
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Комментарий
Рождение
28.08.1923
д.Быково, Тюменского района, Тюменской области
Упоминание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
До 28.08.1940
Тюмень
Работа или профессия
С 1941 по 1967
с Шабаново
Смерть
Около 1966
д. Шабаново, Тюменская область