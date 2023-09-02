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Туфатулина Юлия Бариевна
Туфатулина Юлия Бариевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.1991
Пол
Женский
Отец
Туфатулин Барий Зарифович
1951 г.р.
Мать
Туфатулина (Хайбулина) Равиля Шавкатовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1991
Отец:
Туфатулин Барий Зарифович
Мать:
Туфатулина Равиля Шавкатовна
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