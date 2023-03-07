Ковалева (Толкачева) Евдокия Захаровна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ковалев Егор Александрович
Отец ребёнка: Ковалев Александр Авдеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ковалева Анна Александровна
Отец ребёнка: Ковалев Александр Авдеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ковалев Павел Александрович
Отец ребёнка: Ковалев Александр Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно