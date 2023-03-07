Ковалева (Толкачева) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Толкачева) Евдокия Захаровна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Толкачев Захар Герасимович

Мать: Толкачева Пелагея Дементьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ковалев Егор Александрович

Отец ребёнка: Ковалев Александр Авдеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ковалева Анна Александровна

Отец ребёнка: Ковалев Александр Авдеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ковалев Павел Александрович

Отец ребёнка: Ковалев Александр Авдеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Александр Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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