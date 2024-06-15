Федосья Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти15.12.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1851
Отец ребёнка: Козырев Андрей Филимонов
Рождение ребёнка
24.01.1853
Отец ребёнка: Козырев Андрей Филимонов
Рождение ребёнка
12.11.1858
Дочь: (Козырева) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Козырев Андрей Филимонов
Рождение ребёнка
01.08.1862
Отец ребёнка: Козырев Андрей Филимонов
Смерть
15.12.1877
Причина смерти: от водяной болезни