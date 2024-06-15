Федосья Лукьянова 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Лукьянова

Федосья Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

15.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Андрей Филимонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1851

Сын: Козырев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Козырев Андрей Филимонов

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1853

Сын: Козырев Семен Андреевич

Отец ребёнка: Козырев Андрей Филимонов

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1858

Дочь: (Козырева) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Козырев Андрей Филимонов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1862

Сын: Козырев Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Козырев Андрей Филимонов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.12.1877
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от водяной болезни

Мы используем куки для улучшения работы сайта.