Калякин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиДо 2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калякина Дина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калякина Дина Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Благовещенск
Смерть
До 2012