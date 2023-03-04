Калякин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калякин Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

До 2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калякина Дина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калякина Дина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Благовещенск
Смерть
До 2012
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