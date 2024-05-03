Куллиева Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти01.01.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Куллиева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Куллиев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Куллиева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Куллиев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Куллиев Гаврил Алексеевич
Отец ребёнка: Куллиев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Куллиев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Куллиев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Куллиев Алексей Никифорович
Место жительства
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1876
от старости