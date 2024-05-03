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Куллиева Агафия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

01.01.1876

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Куллиева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Куллиев Алексей Никифорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Куллиева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Куллиев Алексей Никифорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Куллиев Гаврил Алексеевич

Отец ребёнка: Куллиев Алексей Никифорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Куллиев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Куллиев Алексей Никифорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Куллиев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Куллиев Алексей Никифорович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куллиев Алексей Никифорович

Смерть
01.01.1876
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости
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