Старкина Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Старка Феткин
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Старка Феткин
Место жительства
1782
47 лет на момент переписи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старка Феткин
Смерть
Неизвестно