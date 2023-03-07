Старкина Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина Агафия Ивановна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Старка Феткин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Старкин Степан Фёдоров

Отец ребёнка: Старка Феткин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1782
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
47 лет на момент переписи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старка Феткин

Смерть
Неизвестно
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