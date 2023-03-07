Михеев Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 03.05.1896
Дочь: Черкасова Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно