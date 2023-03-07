Михеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Василий

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Место рождения

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 03.05.1896

Дочь: Черкасова Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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