Вагурина Лукия Сорокина
Место рождения
Дата рождения15.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1886
Отец: Сорокин Аким Иванович
Бракосочетание
17.?.1907
Муж: Вагурин Петр Титович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1908
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Вагурин Петр Титович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Вагурин Петр Титович
Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно