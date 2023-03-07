Вагурина Лукия Сорокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВагурина Лукия Сорокина

Вагурина Лукия Сорокина

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.12.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1886

Отец: Сорокин Аким Иванович

Мать: Сорокина Агафья Прохорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1907

Муж: Вагурин Петр Титович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1908

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Вагурин Петр Титович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Вагурин Петр Титович

Деревня Понихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close