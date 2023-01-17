Сорокина Агафья Прохорова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
06.?.1881
Рождение ребёнка
20.05.1883
Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1885
Дочь: Андреева Татьяна Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1886
Дочь: Вагурина Лукия Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1889
Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1892
Дочь: Мария Акимовна
Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1893
Дочь: Анастасия Акимовна
Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1897
Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1905
Сын: Сорокин Вов Григорий Акимович
Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович
Смерть
Неизвестно