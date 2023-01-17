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Сорокина Агафья Прохорова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Прохоров (казаков) Дмитрий Прохорович

Мать: Прохорова Екатерина Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1881

Муж: Сорокин Аким Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1883

Сын: Сорокин Георгий Акимович

Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1885

Дочь: Андреева Татьяна Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.12.1886

Дочь: Вагурина Лукия Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1889

Сын: Сорокин Иван Акимович

Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1892

Дочь: Мария Акимовна

Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1893

Дочь: Анастасия Акимовна

Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1897

Сын: Сорокин Даниил Акимович

Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Сорокин Вов Григорий Акимович

Отец ребёнка: Сорокин Аким Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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