Мамонтов ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Мамонтов ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1846

умер 1899

Отец
Мамонтов НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ1807 г.р.
Мать
Мамонтова (Вагина) ВЕРА СТЕПАНОВНА1810 г.р.
Супруги
(Робер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА1850 г.р.
Дети
Мамонтов АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ1869 г.р.
Мамонтов СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ01.10.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Мамонтов НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать: Мамонтова (Вагина) ВЕРА СТЕПАНОВНА

Бракосочетание
1868

Жена: (Робер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1869

Сын: Мамонтов АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: (Робер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
01.10.1877

Сын: Мамонтов СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: (Робер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
1899

Мы используем куки для улучшения работы сайта.