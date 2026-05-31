Мамонтов ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
мужской, родился 1846
умер 1899
ОтецМамонтов НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ1807 г.р.
МатьМамонтова (Вагина) ВЕРА СТЕПАНОВНА1810 г.р.
Супруги
(Робер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА1850 г.р.
Дети
Мамонтов АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ1869 г.р.
Мамонтов СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ01.10.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
1869
Сын: Мамонтов АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: (Робер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
01.10.1877
Мать ребёнка: (Робер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Смерть
1899