Григоренко (Улецкая) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Улецкий Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козыренко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Козыренко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григоренко Марина Николаевна
Отец ребёнка: Григоренко Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Григоренко Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно