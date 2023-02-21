Григоренко (Улецкая) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко (Улецкая) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Улецкий Василий

Мать: Улецкая Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козыренко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козыренко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Козыренко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григоренко Марина Николаевна

Отец ребёнка: Григоренко Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Григоренко Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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