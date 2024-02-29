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Аврамова Елена Киприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Петр Стефанович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Аврамов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.12.1852 ст.

Дочь: Аврамова Ульяния Петровна

Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.11.1854 ст.

Сын: Аврамов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.01.1858 ст.

Дочь: Аврамова Ксенья Петровна

Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.01.1863 ст.

Сын: Аврамов Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.09.1865 ст.

Сын: Аврамов Никита Петрович

Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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