Аврамова Елена Киприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Аврамов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович
Рождение ребёнка
17.12.1852 ст.
Дочь: Аврамова Ульяния Петровна
Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович
Рождение ребёнка
17.11.1854 ст.
Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович
Рождение ребёнка
26.01.1858 ст.
Дочь: Аврамова Ксенья Петровна
Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович
Рождение ребёнка
18.01.1863 ст.
Сын: Аврамов Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович
Рождение ребёнка
15.09.1865 ст.
Отец ребёнка: Аврамов Петр Стефанович
Смерть
Неизвестно