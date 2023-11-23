Герке Александр Августович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерке Александр Августович

Герке Александр Августович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.09.1878

Дата смерти

27.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
родился 24 сентября 1878 г, крещён в ц. Св.Анны 14 янв 1879 г https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/14/3/37112 кадр 14
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герке Александр Александрович

Мать ребёнка: Герке (Загорская) Маргарита Михайловна

Бракосочетание
07.09.1906

Жена: Герке (Загорская) Маргарита Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.08.1907

Сын: Герке Алексей Александрович

Мать ребёнка: Герке (Загорская) Маргарита Михайловна

Смерть
27.09.1954

Мы используем куки для улучшения работы сайта.