Герке Александр Августович
Место рождения
Дата рождения24.09.1878
Дата смерти27.09.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
родился 24 сентября 1878 г, крещён в ц. Св.Анны 14 янв 1879 г https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/14/3/37112 кадр 14
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герке Александр Александрович
Мать ребёнка: Герке (Загорская) Маргарита Михайловна
Бракосочетание
07.09.1906
Рождение ребёнка
24.08.1907
Сын: Герке Алексей Александрович
Мать ребёнка: Герке (Загорская) Маргарита Михайловна
Смерть
27.09.1954