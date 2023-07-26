Паршикова (Кунина) Екатерина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршикова (Кунина) Екатерина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Кунин Федот Тихонович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1857

Муж: Паршиков Платон Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1858

Дочь: Паршикова (Паршикова) Акилина Платоновна

Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1859

Дочь: Паршикова (Паршикова) Анна Платоновна

Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1862

Сын: Паршиков Алексей Платонович

Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1863

Сын: Паршиков Иван Платонович

Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1865

Сын: Паршиков Семен Платонович

Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1867

Сын: Паршиков Яков Платонович

Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1871

Сын: Паршиков Петр Платонович

Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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