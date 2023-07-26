Паршикова (Кунина) Екатерина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Кунин Федот Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1857
Рождение ребёнка
03.06.1858
Дочь: Паршикова (Паршикова) Акилина Платоновна
Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович
Рождение ребёнка
04.09.1859
Дочь: Паршикова (Паршикова) Анна Платоновна
Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович
Рождение ребёнка
12.02.1862
Сын: Паршиков Алексей Платонович
Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович
Рождение ребёнка
08.10.1863
Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович
Рождение ребёнка
04.09.1865
Сын: Паршиков Семен Платонович
Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович
Рождение ребёнка
07.10.1867
Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович
Рождение ребёнка
28.06.1871
Отец ребёнка: Паршиков Платон Семенович
Смерть
Неизвестно