Ермолаева Агафья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Агафья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

До 1802

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолаева) Соломония Тимофеева

Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Тимофей Петров

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ермолаев Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ермолаев Степан Тимофеев

Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1770

Сын: Ермолаев Максим Тимофеев

Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ермолаев Денис Тимофеев

Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ермолаев Григорей Тимофеев

Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ермолаев Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1802

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