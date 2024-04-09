Ермолаева Агафья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиДо 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолаева) Соломония Тимофеева
Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ермолаев Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ермолаев Григорей Тимофеев
Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Ермолаев Тимофей Петров
Смерть
До 1802