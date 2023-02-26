MAYER * (WECKER *) Margarethe
Место рожденияRohrbach-lès-Bitche, Moselle, Lorraine, France
Дата рождения1670
Дата смерти07.01.1751
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Wecker Mathieu
Мать: Wecker Reine
Rohrbach-lès-Bitche, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
30.05.1705
Дочь: Schöndorf 5 Barbara
Отец ребёнка: Mayer * Nikolaus
Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
27.05.1709
Сын: Mayer (meyer) Pierre
Отец ребёнка: Mayer * Nikolaus
Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Mayer * Nikolaus
Смерть
07.01.1751
Volmunster, Moselle, Lorraine, France