MAYER * (WECKER *) Margarethe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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MAYER * (WECKER *) Margarethe

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Место рождения

Rohrbach-lès-Bitche, Moselle, Lorraine, France

Дата рождения

1670

Дата смерти

07.01.1751

Пол

Женский

Отец

1650 г.р.

Мать

1655 г.р.

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Wecker Mathieu

Мать: Wecker Reine

Rohrbach-lès-Bitche, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
30.05.1705

Дочь: Schöndorf 5 Barbara

Отец ребёнка: Mayer * Nikolaus

Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
27.05.1709

Сын: Mayer (meyer) Pierre

Отец ребёнка: Mayer * Nikolaus

Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mayer * Nikolaus

Смерть
07.01.1751
Volmunster, Moselle, Lorraine, France
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