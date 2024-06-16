Галкин Сергей
Место рожденияг.Березники, Пермской обл.
Дата рождения29.12.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1970
Отец: Галкин Виталий
Мать: скрыто настройками приватности
г.Березники, Пермской обл.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.07.1995
п.Кизнер, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.04.1996
Дочь: (Галкина) Мария
Мать ребёнка: Галкина (Бабушкина) Людмила
п.Кизнер, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.12.2000
Сын: Галкин Александр
Мать ребёнка: Галкина (Бабушкина) Людмила
п.Кизнер, Удмуртская Республика