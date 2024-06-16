Галкин Сергей 29.12.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галкин Сергей

Место рождения

г.Березники, Пермской обл.

Дата рождения

29.12.1970

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1970

Отец: Галкин Виталий

Мать: скрыто настройками приватности

г.Березники, Пермской обл.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.07.1995

Жена: Галкина (Бабушкина) Людмила

п.Кизнер, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.04.1996

Дочь: (Галкина) Мария

Мать ребёнка: Галкина (Бабушкина) Людмила

п.Кизнер, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.12.2000

Сын: Галкин Александр

Мать ребёнка: Галкина (Бабушкина) Людмила

п.Кизнер, Удмуртская Республика

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