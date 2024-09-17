Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1660 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1718 год | Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1724 год
Смерть
Неизвестно

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