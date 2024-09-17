Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1718 год | Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1724 год
Смерть
Неизвестно