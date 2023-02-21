Левашов Захар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашов Захар Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1914

Дочь: Катечкина Ольга Захаровна

Мать ребёнка: Левашова Агриппина Георгиевна/Егоровна

Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Щербина Акулина Захаровна

Мать ребёнка: Левашова Агриппина Георгиевна/Егоровна

Смерть
Неизвестно
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