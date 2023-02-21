Левашов Захар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1914
Дочь: Катечкина Ольга Захаровна
Мать ребёнка: Левашова Агриппина Георгиевна/Егоровна
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Щербина Акулина Захаровна
Мать ребёнка: Левашова Агриппина Георгиевна/Егоровна
Смерть
Неизвестно