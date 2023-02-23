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Тарасова Акилина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ульяна Евстигнеевна

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тарасов (однодворец) Василий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тарасов (однодворец) Тимофей Евстигнеевич

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Тарасов (однодворец) Яков Евстигнеевич

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тарасов (однодворец) Игнатий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гликерия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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