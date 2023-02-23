Тарасова Акилина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ульяна Евстигнеевна
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тарасов (однодворец) Василий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тарасов (однодворец) Тимофей Евстигнеевич
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович
Рождение ребёнка
1844
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тарасов (однодворец) Игнатий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гликерия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Евстигней Маркелович
Смерть
Неизвестно